Макрон пообещал «перевооружить» французскую дипломатию

Президент Франции пообещал «перевооружить» дипломатию, увеличив бюджет ведомства на 20%

Французское дипломатическое ведомство следует перевооружить, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Его слова передает РИА Новости.

«Я хочу полного перевооружения нашей дипломатии в соответствии с нашими амбициями. В следующие 4 года персонал министерства иностранных дел будет увеличен на 700 человек, я также решил увеличить его бюджет на 20%, до 7,9 миллиарда евро», — сказал он.

Политик пообещал сохранять независимую и последовательную дипломатию особенно на фоне украинского конфликта. По его словам, ближайшие годы и месяцы будут решающими для Европы и ее стратегической автономии. Он почеркнул, что 2024 год будет решающим, так как станет ключевым годом для конфликта на Украине.

Кроме того, Макрон отметил, что в 2024 году пройдут выборы в Европейском союзе и США. По его мнению, это вопрос силы демократии в мире, который сейчас якобы перекраивается.

Ранее Париж решил активизировать военное производство на фоне украинского кризиса. Уточняется, что власти переместят на территорию страны около 20 военно-промышленных производств.