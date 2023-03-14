Франция активизирует военное производство на фоне конфликта на Украине

Franceinfo: Франция на фоне СВО переместит на свою территорию около 20 военных производств

Франция активизирует военное производство на фоне специальной военной операции (СВО) России на Украине, передает радиостанция Franceinfo.

Уточняется, что власти переместят на территорию страны около 20 военно-промышленных производств. В частности, Париж готовится перенести производство пороха для своих артиллерийских снарядов 155-мм калибра.

Кроме того, страна заводы будут изготовлять корпуса для морских судов, которые раньше производили страны Восточной Европе. Помимо этого, речь идет о снарядах для крупнокалиберных вооружений, которые производят в Швеции, Италии и Германии. Отмечается, что Париж также займется изготовлением критически важных деталей для вертолетных двигателей, в частности, дисков для турбин высокого давления для двигателя RTM322.

При этом сообщается, что перенос заводов осуществится не ранее, чем в 2025 году. По данным радиостанции, это будет дорогостоящим мероприятием для Франции, однако снизит ее зависимость от внешних партнеров. Уточняется, что изготовление деталей для вертолетных двигателей обойдется Парижу в 250 тысяч евро в год.