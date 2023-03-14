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17:51, 14 марта 2023Мир

Франция активизирует военное производство на фоне конфликта на Украине

Franceinfo: Франция на фоне СВО переместит на свою территорию около 20 военных производств

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция активизирует военное производство на фоне специальной военной операции (СВО) России на Украине, передает радиостанция Franceinfo.

Уточняется, что власти переместят на территорию страны около 20 военно-промышленных производств. В частности, Париж готовится перенести производство пороха для своих артиллерийских снарядов 155-мм калибра.

Кроме того, страна заводы будут изготовлять корпуса для морских судов, которые раньше производили страны Восточной Европе. Помимо этого, речь идет о снарядах для крупнокалиберных вооружений, которые производят в Швеции, Италии и Германии. Отмечается, что Париж также займется изготовлением критически важных деталей для вертолетных двигателей, в частности, дисков для турбин высокого давления для двигателя RTM322.

При этом сообщается, что перенос заводов осуществится не ранее, чем в 2025 году. По данным радиостанции, это будет дорогостоящим мероприятием для Франции, однако снизит ее зависимость от внешних партнеров. Уточняется, что изготовление деталей для вертолетных двигателей обойдется Парижу в 250 тысяч евро в год.

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Анастасия Заикина
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