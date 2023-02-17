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18:33, 17 февраля 2023Мир

Франция передала Украине партию новейших противотанковых комплексов

Депутат парламента Франции Тьерио сообщил о передаче Украине партии новейших ПТРК Akeron

Фото: Mztourist / Wikimedia

Депутат французского парламента и вице-президента Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио сообщил, что Париж передал Украине партию новейших противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Akeron и ракет к ним. О передаче сообщает OpexNews в Twitter.

«Сегодня ясно, что присылаемое нами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные Akeron хорошо выполняют свои задачи», — говорится в сообщении.

Переносной ПТРК Akeron находится на вооружении французской армии с 2017 года, имеет дальность стрельбы до пяти километров и имеет возможность стрельбы с закрытых позиций.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что Европейский союз (ЕС) будет и дальше оказывать Киеву значительную помощь как в военной, так и в прочих сферах. «Европа показала свое единство по отношению к ситуации на Украине и поддерживала ее. Помощь Евросоюза Украине была и останется значительной в военном, экономическом, финансовом и гуманитарном плане», — пообещала она.

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Виктория Кондратьева
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