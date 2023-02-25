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18:45, 25 февраля 2023Мир

Во Франции Зеленского обвинили в стремлении развязать мировую войну

Французский политик Филиппо призвал остановить Зеленского из-за отказа от переговоров

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Председатель французской парламентской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в стремление развязать мировую войну. Об этом политик написал в своем Twitter.

Он отреагировал на информацию о том, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обращались к Зеленскому с призывом начать мирные переговоры с Россией, но тот отказался.

«Поставленный американскими "ястребами", Зеленский пойдет на мировую войну, если потребуется: давайте остановим его!» — написал французский политик.

Ранее Флориан Филиппо заявил о возможности Тайваня стать «второй Украиной» из-за США. Так он прокомментировал информацию об увеличении присутствия вооруженных сил США на Тайване.

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Никита Савин
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