Во Франции Зеленского обвинили в стремлении развязать мировую войну

Французский политик Филиппо призвал остановить Зеленского из-за отказа от переговоров

Председатель французской парламентской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в стремление развязать мировую войну. Об этом политик написал в своем Twitter.

Он отреагировал на информацию о том, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обращались к Зеленскому с призывом начать мирные переговоры с Россией, но тот отказался.

«Поставленный американскими "ястребами", Зеленский пойдет на мировую войну, если потребуется: давайте остановим его!» — написал французский политик.

Ранее Флориан Филиппо заявил о возможности Тайваня стать «второй Украиной» из-за США. Так он прокомментировал информацию об увеличении присутствия вооруженных сил США на Тайване.