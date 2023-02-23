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18:48, 23 февраля 2023Мир

Во Франции заявили о возможности Тайваня стать «второй Украиной» из-за США

Французский экс-евродепутат Филиппо: США увеличивают число своих солдат на Тайване

Фото: Ann Wang / Reuters

Французский политик и экс-евродепутат Флориан Филиппо заявил о возможности Тайваня стать «второй Украиной» из-за США. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.

«Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!» — написал Филиппо.

По его мнению, на данный момент присутствуют признаки вступления НАТО-2030 в мировую войну с Китаем и Россией. В связи с этим он считает, что Франции необходимо выйти из альянса.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган призвал прекратить «подливать масло в огонь» конфликта на Украине, а также отказаться от раздувания риторики в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань». Министр подчеркнул, что Китай продолжит продвигать мирное урегулирование кризиса и содействовать проведению переговоров.

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Мария Винар
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