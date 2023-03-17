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07:52, 17 марта 2023Мир

Во Франции осудили недопуск России к расследованию по «Северных потокам»

Политик Филиппо назвал абсурдным недопуск России к расследованию по «Северных потокам»
Сюжет«Северный поток-2»:
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Charles Platiau / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал ситуацию с расследованием подрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Филиппо осудил недопуск России к расследованию по «Северных потокам» и назвал это абсурдным.

«Это просто абсурдно, ведь Россия — собственник этих газопроводов, ее это расследование касается в первую очередь. Не допускать ее к участию — это ненормально», — подчеркнул политик из Франции.

Ранее Филиппо обвинил США в подрыве «Северных потоков». Он подчеркнул, что еще до начала спецоперации на Украине Вашингтон годами боролся с газопроводом, что стало частью проводимой им политики. По мнению депутата, главный вопрос заключается в том, совершили ли США диверсию вместе с Норвегией или самостоятельно.

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Марина Совина
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