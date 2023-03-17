Во Франции осудили недопуск России к расследованию по «Северных потокам»

Политик Филиппо назвал абсурдным недопуск России к расследованию по «Северных потокам»

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал ситуацию с расследованием подрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Филиппо осудил недопуск России к расследованию по «Северных потокам» и назвал это абсурдным.

«Это просто абсурдно, ведь Россия — собственник этих газопроводов, ее это расследование касается в первую очередь. Не допускать ее к участию — это ненормально», — подчеркнул политик из Франции.

Ранее Филиппо обвинил США в подрыве «Северных потоков». Он подчеркнул, что еще до начала спецоперации на Украине Вашингтон годами боролся с газопроводом, что стало частью проводимой им политики. По мнению депутата, главный вопрос заключается в том, совершили ли США диверсию вместе с Норвегией или самостоятельно.