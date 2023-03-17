Во Франции заявили о плане США по контрнаступлению на Украине

Французский политик Филиппо заявил, что у США есть план контрнаступления на Украине весной

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что США обладают планом контрнаступления на Украине этой весной. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Филиппо заявил, США планируют организовать контрнаступление на Украине совместно с силами НАТО. «И я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все», — отметил он.

Политик добавил, что если правительству Франции известно о контрнаступлении, то ему следует отстраниться от этой ситуации. Обстановка грозит развитием мировой войны, заключил он.

Ранее Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в стремлении развязать мировую войну. Он призвал остановить украинского лидера.