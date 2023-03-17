Во Франции рассказали о возможности затормозить поставки вооружений Украине

Политик Филиппо заявил, что французы заставят власти затормозить поставки оружия Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью РИА Новости рассказал о возможности затормозить поставки тяжелых вооружений и финансирования Украине. По его словам, пойти на это власти вынудит население на фоне ситуации в стране.

Политик отметил, что для французского правительства вопрос поддержки Киева становится все более сложным, поскольку французы, согласно опросам общественного мнения, все больше выступают за прекращение отправки оружия и за мирные переговоры.

Кроме того, определенные сложности для официального Парижа создает кризис в системе здравоохранения и ситуация с пенсионной реформой. Филиппо добавил, что люди интересуются, почему у властей нет денег на пенсии, но всегда находятся на военную поддержку Украины.

«Думаю, что власти замедлят решение этого вопроса, у них просто не будет другого выбора... Французы заставляют власти "притормозить", поставлять меньше оружия и денег», — заключил политик.

Ранее Флориан Филиппо заявил, что США обладают планом контрнаступления на Украине этой весной. Он добавил, что если правительству Франции известно о контрнаступлении, то ему следует отстраниться от этой ситуации.

