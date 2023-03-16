МИД назвал лохотроном отказ Дании в доступе к следствию на «Северных потоках»

МИД России назвал лохотроном отказ Дании в доступе к расследованию на «Северных потоках»

Министерство иностранных дел России назвало махинацией и лохотроном отказ Дании включить Москву в расследование взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, который, по-моему, никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают, но история с "Северными потоками", я думаю, не будет иметь такой финал, как многие другие истории, которые они закапывают и убирают, по одной простой причине — большие деньги на кону», — заявила дипломат.

Ранее Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россия не получит разрешение на участие в расследовании взрывов на «Северных потоках». Дипломат подчеркнул, что в Дании, Швеции и Германии соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

«Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим его результаты», — указал дипломат.