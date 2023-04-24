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09:42, 24 апреля 2023Культура

Фильм «Вызов» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Фильм «Вызов» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные, собрав 426 млн рублей

Кадр: фильм «Вызов»

Российский фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 426 миллионов рублей за минувшие выходные. Об этом сообщает ТАСС.

На втором месте рейтинга оказался боевик Чада Стахелски «Джон Уик 4», собрав 31,3 миллиона рублей в выходные. Третье место занял триллер Дамиана Сифрона «Мизантроп», собравший 15 миллионов рублей в прокате.

Фильм, вышедший на российские экраны 20 апреля, рассказывает о враче-кардиологе Жене Беляевой, которая отправляется на МКС, чтобы оказать помощь потерявшему сознание космонавту Ивану. Главные роли в картине сыграли Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков. «Вызов» — первый в истории художественный фильм, кульминация которого снята в космосе, а именно на Международной космической станции.

По словам президента России Владимира Путина, первый снятый в космосе фильм является уникальным событием для мирового кино. Глава государства отметил, что и здесь Россия стала первой.

Марина Совина
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