В США заявили о фактическом контроле над некоторыми действиями ВСУ

WP: украинские чиновники признали, что США контролируют некоторые действия ВСУ

Украинские официальные лица давно признают, но в частном порядке, что США фактически контролируют некоторые военные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post.

«Например, Киев, как правило, не использует свои передовые ракетные системы, предоставленные США, без подтверждения координат американскими военными. Это делается с тем, чтобы обеспечить точность ударов и сохранить имеющуюся артиллерию», — говорится в публикации.

Также американские журналисты рассказали, что украинским властям пришлось отложить атаки на территорию России по указанию из США. По сведениям издания, глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов намеревался ударить по морскому порту в Новороссийске и по Москве.