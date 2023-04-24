В Совфеде заявили о предотвращенной США третьей мировой войне

Сенатор Джабаров заявил, что США предотвратили третью мировую войну, повлияв на ВСУ

Повлияв на Вооруженные силы Украины (ВСУ) и заставив их отложить массированную атаку на территорию России, США предотвратили третью мировую войну. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова приводят «Известия».

По сообщению сенатора, если бы ВСУ совершили запланированную атаку, никто ни на кого уже «не смотрел» бы.

«По сути, это [было бы] начало третьей мировой войны, и они правильно поступили, что остановили эти планы», — заявил Джабаров.

Однако он отметил, что оценивает вероятность правдивости сообщений СМИ о планировавшейся атаке лишь в 10 процентов.

О решении США заставить ВСУ отменить атаку на территорию России со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона сообщала газета The Washington Post. По информации журналистов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по российской территории 24 февраля 2023 года — в частности, по морскому порту в Новороссийске и по Москве.