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19:24, 24 апреля 2023Силовые структуры

Россиянку арестовали за убийство ударившего ее подругу мужа

В Екатеринбурге суд арестовал домохозяйку за убийство мужа, ударившего ее подругу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 27-летнюю домохозяйку Александру Полымову, зарезавшую мужа. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает E1.RU.

Женщину обвиняют в преступлении по статье 105 («Убийство») УК РФ. В СИЗО она пробудет до 16 июня 2023 года. В ночь на 17 апреля фигурантка вместе со своей подругой распивала дома спиртное под музыку. Муж в это время собирался спать и попросил убавить громкость. Между женщинами и мужчиной произошел конфликт, во время которого он ударил гостью. За это Полымова напала на супруга с ножом.

Как рассказали «Ленте.ру» соседи, они не раз жаловались в охрану на шум и музыку из квартиры Полымовой, на что женщина реагировала агрессивно.

Ранее она была судима за кражи, от прошлого брака у нее осталось двое детей.

24 апреля сообщалось, что в Череповце мать задушила шестилетнего сына мочалкой и попыталась покончить с собой.

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Илона Палей
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