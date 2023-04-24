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02:09, 24 апреля 2023Путешествия

В Индии застрял самолет с российскими туристами

Mash: в индийской Калькутте на 12 часов застрял самолет с российскими туристами

В индийской Калькутте застрял самолет с гражданами России. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на рейсе H9-891 Куала-ЛумпурКатманду авиакомпании Himalaya Airlines. Самолет не мог приземлиться в непальском городе из-за грозового облака — его было решено перенаправить его в Индию.

По информации Mash, пассажиры сидят внутри самолета более 12 часов. Отмечается, что прождать туристы могут еще 10 часов — на улицу или в аэропорт людей не выпускают, а ночлег в гостинице не предоставляют из-за турнира по крикету.

Находящиеся на борту россияне сообщают, что пассажирам и экипажу не предоставляют воды. Работники аэропорта обещают организовать питание, когда откроется duty free.

Кроме того, на борту находилась беременная женщина — ей стало плохо и ее не госпитализировали, а оказали помощь в машине скорой помощи.

Ранее российские туристы застряли в аэропорту ОАЭ из-за вывалившегося из самолета надувного трапа.

Юлия Мискевич
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