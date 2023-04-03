Россияне застряли в аэропорту ОАЭ из-за ошибки технического сотрудника

Российские туристы застряли в ОАЭ из-за вывалившегося из самолета надувного трапа

Российские туристы застряли в аэропорту ОАЭ из-за вывалившегося из самолета надувного трапа. Подробности в понедельник, 3 апреля, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в результате ошибки технического сотрудника авиагавани. По словам путешественников, туроператор за пять часов до отправления рейса привез их в аэропорт. Все это время пассажиры, среди которых есть дети, не могли купить воду и еду, поскольку магазины и рестораны не принимают российскую валюту.

После выпадения надувного трапа рейс перенесли на 4 апреля, а туристов отправили в гостиницы. При этом россияне пожаловались, что им так и не предоставили питание и напитки, пообещав только завтрак.

Ранее отечественной отдыхающей, летевшей из Абу-Даби в Москву, отказались продавать товары в duty free ОАЭ за доллары и евро. Отмечается, что такая негласная политика в отношении пассажиров с посадочными талонами на рейсы в Россию действует уже на протяжении нескольких месяцев.