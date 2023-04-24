Премьер Эстонии прибыла на Украину и встретилась с Зеленским

Президент Украины Зеленский обсудил с премьером Эстонии Каллас военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каей Каллас военную помощь и антироссийские санкции. О визите эстонского политика и совместном брифинге в Житомире сообщает УНИАН.

Премьер сказала, что это ее первый визит на Украину как главы нового эстонского правительства. Украинский лидер, в свою очередь, выразил благодарность Эстонии за решение поставить Киеву все имеющиеся гаубицы калибра 122 и 155 миллиметров.

«Наши переговоры как всегда содержательны. Мы успели обсудить весь спектр вопросов, которые имеют значение именно сейчас, в первую очередь, наши возможности на передовой», — заявил Зеленский. По его словам, украинские партнеры должны быстро оказывать помощь стране, в том числе в поставках вооружения.

21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве с Минобороны Эстонии. Он поблагодарил главу эстонского оборонного ведомства Ханно Певкура за выдающийся вклад в укрепление обороны республики. Резников назвал Эстонию верным союзником Украины и отметил, что оба военных министерства стремятся к безопасности всего европейского континента.