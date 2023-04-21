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14:38, 21 апреля 2023Бывший СССР

Украина подписала меморандум о военном сотрудничестве с Эстонией

Резников сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве с Министерством обороны Эстонии
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Heiko Becker / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве с Министерством обороны Эстонии. Об этом политик сообщил в Twitter.

«Я благодарю эстонский народ и большого друга Украины [главу Минобороны Эстонии] Ханно Певкура за их выдающийся вклад в укрепление нашей обороны и за поддержку европейских и евроатлантических взглядов Украины», — написал Резников.

Он добавил, что Эстония была верным союзником Украины с начала специальной военной операции, а также заявил, что оба военных ведомства стремятся к безопасности всего европейского континента.

Ранее Резников заявил, что в начале спецоперации чуть не попал в плен к бойцам Российской армии. Защищенный командный пункт (ЗКП), куда должны были выехать украинские чиновники Минобороны, находился в Гостомеле, где произошла крупная высадка российских десантников.

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Алевтина Запольская
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