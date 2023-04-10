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16:00, 10 апреля 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины чуть не попал в плен в начале спецоперации

Глава Минобороны Украины Резников рассказал, что чуть не попал в плен в Гостомеле
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что чуть не попал в плен к российской армии в Гостомеле в начале спецоперации. Об этом политик поделился изданию «Украинская правда».

По его словам, защищенный командный пункт (ЗКП), куда должны были выехать украинские высокопоставленные чиновники Минобороны, находился в Гостомеле, где и произошла крупная высадка российских десантников.

«Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену», — сказал Резников.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что не следует ждать «волшебных» дат контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), оно идет каждый день.

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Алевтина Запольская
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