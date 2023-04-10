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15:45, 10 апреля 2023Бывший СССР

СНБО Украины посоветовал не ждать «волшебных» дат контрнаступления

Секретарь СНБО Украины Данилов призвал не ждать «волшебных» дат контрнаступления

Фото: Reuters

Не следует ждать «волшебных» дат контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), оно идет каждый день. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Мы не ждем волшебных дат, мы действуем спокойно, систематически и последовательно. Информационная шумиха не идет на пользу планам сил обороны Украины», — подчеркнул он.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Украина подготовила для контрнаступления около 200 тысяч бойцов. «У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя», — сказал предприниматель.

При этом депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что заявления о готовящемся контрнаступлении Украины во многом преследуют цель распространить фейковую информацию, в частности о ключевом направлении предполагаемого удара и сосредоточении подразделений.

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Варвара Кошечкина
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