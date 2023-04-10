СНБО Украины посоветовал не ждать «волшебных» дат контрнаступления

Секретарь СНБО Украины Данилов призвал не ждать «волшебных» дат контрнаступления

Не следует ждать «волшебных» дат контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), оно идет каждый день. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Мы не ждем волшебных дат, мы действуем спокойно, систематически и последовательно. Информационная шумиха не идет на пользу планам сил обороны Украины», — подчеркнул он.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Украина подготовила для контрнаступления около 200 тысяч бойцов. «У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя», — сказал предприниматель.

При этом депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что заявления о готовящемся контрнаступлении Украины во многом преследуют цель распространить фейковую информацию, в частности о ключевом направлении предполагаемого удара и сосредоточении подразделений.