В России отреагировали на сообщения о подготовке Украины к контрнаступлению

Депутат Швыткин заявил о фейках среди заявлений о контрнаступлении Украины

Заявления о готовящемся контрнаступлении Украины во многом преследуют цель распространить фейковую информацию, в частности, о ключевом направлении предполагаемого удара и сосредоточении подразделений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Россию хотят ввести в заблуждение [заявлениями] о возможном контранступлении, о главной его цели, о сосредоточении подразделений. Впрочем, я считаю, что оно произойдет в любом случае: на это указывают переброска западной техники, большие финансовые вливания. Кроме того, я убежден, что потери для ВСУ будут колоссальными, но Запад не волнуют жизни людей, которые стали заложниками проводимой политики», — считает Швыткин.

Депутат добавил, что полностью отвергать распространяемую информацию не следует: ее необходимо анализировать, чтобы лучше понимать перспективы возможного контрнаступления.

«Фейковой может быть информация, например, о направлении главного удара. О количестве подразделений, об их дислокации. Но, в любом случае, отвергать такие данные полностью нельзя: их надо анализировать, сопоставлять, учитывая, в том числе, данные космической разведки», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область менее вероятны в скором времени из-за предстоящей дождливой погоды. Рогов отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в области принципиально не изменилась с конца прошлой недели. По его словам, ВСУ накапливают силы, а российские военные ведут подготовку к обороне.