В Запорожской области оценили вероятность наступления ВСУ

Рогов: наступление ВСУ на Запорожскую область менее вероятно в скором времени из-за погоды

Возможные попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область менее вероятны в скором времени из-за предстоящей дождливой погоды. Вероятность наступательных действий оценил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно — просто увязнешь в грязи», — считает он.

Рогов отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в области принципиально не изменилась с конца прошлой недели. По его словам, ВСУ накапливают силы, а российские военные ведут подготовку к обороне. Рогов добавил, что наносятся прицельные удары по позициям украинских бойцов.

Ранее он заявил, что Запорожская область готова к контрнаступлению ВСУ. Рогов пояснил, что российские войска «знают линию фронта, знают запорожское направление и прекрасно понимают, что делать». Как он утверждает, в области подготовлены несколько линий глубокоэшелонированной обороны, которые должны остановить продвижение украинских танков.