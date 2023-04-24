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20:01, 24 апреля 2023Бывший СССР

Президент Киргизии решил посетить парад Победы в России

Песков: президент Киргизии посетит Россию накануне 9 Мая и останется на парад Победы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Накануне 9 Мая президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию и останется на парад Победы в Москве. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости

По его словам, в этом году не было «специальных приглашений» на мероприятия в честь праздничной даты. «В этом году накануне состоится визит президента Киргизии господина Жапарова, и, будучи здесь накануне, он принял решение остаться на параде и разделить с нами гордость Дня Победы», — заявил Песков.

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Алевтина Запольская
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