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07:17, 24 апреля 2023Мир

Назван единственный планирующий визит в Россию на 9 мая иностранный лидер

«Ведомости»: единственным иностранным президентом на 9 мая станет глава Киргизии Жапаров
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров — единственный иностранный глава, визит которого планируется в Россию ко Дню Победы. Об этом сообщают «Ведомости».

По информации издания, участие Жапарова ожидается в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос газеты о том, может ли кто-то еще из иностранных лидеров прибыть в Москву к празднику.

В апреле сообщалось, что в Севастополе отменили парад 9 мая, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Ранее глава Киргизии Садыр Жапаров заявил о необходимости развивать государственный язык страны на кириллице.

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Юлия Мискевич
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