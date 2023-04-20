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14:54, 20 апреля 2023Россия

В Севастополе отменили парад Победы

Глава Севастополя Развожаев заявил об отмене парада Победы в городе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Севастополе отменили парад 9 мая, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев, его цитирует ТАСС.

По его словам, соответствующее решение принято Минобороны России.

12 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти приняли решение отменить парад Победы в Крыму и Севастополе из соображений безопасности. Эту информацию в тот же день опроверг Развожаев, подчеркнув, что решение об этом окончательно не приняли.

Севастополь и Крым — не единственные регионы России, где не пройдет парад Победы. Парады отменили во всех городах Краснодарского края, за исключением Новороссийска. Также шествие не состоится в Белгороде и Курске. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что такая мера нужна для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих».

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Анастасия Шейкина
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