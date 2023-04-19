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19:16, 19 апреля 2023Россия

Почти во всем Краснодарском крае отменили парады Победы

Во всех городах Краснодарского края за исключением Новороссийска отменили парады Победы

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Во всех городах Краснодарского края за исключением Новороссийска отменили парады Победы на 9 Мая. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Решение приняли на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры были предприняты в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов, а также силовых ведомств региона. В пресс-службе добавили, что в параде, который пройдет в Новороссийске, примут участие военнослужащие, курсанты, кадеты, казаки, сотрудники МЧС, юнармейцы, а также десятки единиц военной техники и различного вооружения.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об отмене парада Победы на 9 Мая в Курске, объяснив такие меры соображениями безопасности. Аналогичное решение приняли в Белгородской области. Там глава региона Вячеслав Гладков отметил, что это нужно для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».

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Никита Абрамов
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