Почти во всем Краснодарском крае отменили парады Победы

Во всех городах Краснодарского края за исключением Новороссийска отменили парады Победы

Во всех городах Краснодарского края за исключением Новороссийска отменили парады Победы на 9 Мая. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Решение приняли на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры были предприняты в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов, а также силовых ведомств региона. В пресс-службе добавили, что в параде, который пройдет в Новороссийске, примут участие военнослужащие, курсанты, кадеты, казаки, сотрудники МЧС, юнармейцы, а также десятки единиц военной техники и различного вооружения.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об отмене парада Победы на 9 Мая в Курске, объяснив такие меры соображениями безопасности. Аналогичное решение приняли в Белгородской области. Там глава региона Вячеслав Гладков отметил, что это нужно для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».