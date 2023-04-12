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09:44, 12 апреля 2023Россия

Глава Севастополя опроверг данные об отмене парада Победы в городе

Развожаев заявил, что решение об отмене парада Победы в Севастополе еще не принято
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Решение о том, что в Севастополе отменяется парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пока не принято. Об этом, опровергая данные главы Крыма Сергея Аксенова, написал глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Аксенов ранее сообщал, что власти приняли решение отменить в Крыму и Севастополе праздничные демонстрации 1 мая, шествие «Бессмертного полка» и парад Победы из соображений безопасности.

По словам Развожаева, вопрос о проведении парада обсуждался на совместном с Республикой Крым заседании оперштаба, в котором принимали участие все силовые ведомства и Черноморский флот.

«Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении Парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства», — заявил Развожаев.

Как позже стало известно, Аксенов в своем Telegram-канале впоследствии подтвердил, что отмена парада касается только Крыма.

Парад Победы уже отменили в Белгороде и Курске. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что такая мера нужна для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Глава Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, объяснял, что парад принято решение не проводить по соображениям безопасности. В регионе также отказались от салюта в День Победы.

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Анастасия Шейкина
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