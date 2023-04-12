В приграничном регионе отказались от салюта на 9 мая после отмены парада

Курский губернатор Старовойт заявил об отказе от салютов 9 мая после отмены парада Победы

Власти Курской области приняли решение отменить салют в честь Дня победы в этом году. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Как я ранее говорил, сегодня безопасность земляков является приоритетом, поэтому было принято решение отказаться от проведения парада и запуска салютов 9 Мая», — написал глава Курской области.

Старовойт подчеркнул, что подобное решение с пониманием поддержал ветеранский актив.

Ранее губернатор Курской области заявил об отмене Парада победы в Курске, объяснив такие меры соображениями безопасности. Аналогичное решение приняли в Белгородской области. Там глава региона Вячеслав Гладков отметил, что это нужно для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».

Реагируя на подобные меры, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения об отмене парада в регионах являются прерогативой губернаторов. По его словам, идет активная подготовка к проведению главного парада в Москве на Красной площади.