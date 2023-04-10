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13:05, 10 апреля 2023Россия

В Кремле отреагировали на решения отменить парады Победы в приграничных регионах

Песков назвал прерогативой губернаторов отмену парада Победы в приграничных регионах

Фото: Globallookpress.com

Решения об отмене парада Победы в приграничных российских регионах являются прерогативой губернаторов. Об этом, реагируя на решения глав граничащих с Украиной областей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Что касается главного парада [в Москве на Красной площади], то он готовится и планируется проведение», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уже отменили в двух российских регионах — Белгородской и Курской областях. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что такая мера нужна для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Глава Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, объяснял, что парад принято решение не проводить по соображениям безопасности.

Как ранее сообщал Песков, генеральная репетиция парада пройдет 7 мая, Кремль уже начал процедуру аккредитации на торжественное мероприятие и его репетицию — заявку журналисты могут подать до 12 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу уточнял, что на параде на Красной площади примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

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Анастасия Шейкина
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