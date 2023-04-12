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09:13, 12 апреля 2023Россия

В Крыму и Севастополе отменили парад Победы и шествие «Бессмертного полка»

Аксенов заявил, что в Крыму и Севастополе не проведут парад Победы и «Бессмертный полк»

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Власти приняли решение, что в Крыму и Севастополе не будет проводиться парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Помимо этого, в Крыму и Севастополе будут отменены праздничные демонстрации 1 мая и шествие «Бессмертного полка».

«Несмотря на отмену праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы», — написал Аксенов.

Парад Победы уже отменили в Белгороде и Курске. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что такая мера нужна для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Глава Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, объяснял, что парад принято решение не проводить по соображениям безопасности. В регионе также отказались от салюта в день Победы.

Реагируя на подобные меры, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения об отмене парада в регионах являются прерогативой губернаторов. По его словам, идет активная подготовка к проведению главного парада в Москве на Красной площади.

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Анастасия Шейкина
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В Крыму и Севастополе отменили парад Победы и шествие «Бессмертного полка»
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