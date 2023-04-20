В Киргизии призвали развивать государственный язык на кириллице

Президент Киргизии Жапаров призвал развивать государственный язык в стране на кириллице

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о необходимости развивать государственный язык страны на кириллице. Об этом он высказался во время встречи с председателем национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбеком Осмоналиевым, сообщает пресс-служба главы республики.

Жапаров призвал воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, подчеркнув при этом, что говорить о переходе киргизского языка на латиницу пока преждевременно.

«Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственного языка на кириллице, не может идти и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице», — сказал он.

Ранее в ходе обсуждения проекта конституционного закона «О государственном языке» депутаты парламента Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева предложили перевести киргизский язык на латиницу. Осмоналиев в свою очередь заявил, что филологи готовы начать этот переход при наличии соответствующего политического решения.