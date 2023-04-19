В Киргизии предложили перевести язык на латиницу

В парламенте Киргизии предложили перевести киргизский язык на латиницу для его сохранения

Перевести киргизский язык на латиницу для его сохранения предложили депутаты парламента Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева в ходе обсуждения проекта конституционного закона «О государственном языке Кыргызской республики». Об этом сообщает РИА Новости.

«Чтобы реальную реформу провести, чтобы сохранить наш язык, надо перейти на латиницу», — сказал Токтошев. Талиева его поддержала, заявив, что власти страны должны были давно это сделать.

Им ответил глава комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев, заявив, что филологи готовы начать этот переход при наличии соответствующего политического решения. Он отметил, что сегодня из шести тюркоязычных стран только Киргизия использует кириллицу.

В феврале премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что обеспокоен отсутствием киргизского и казахского языков в голосовых помощниках Siri и Алиса. Он высказался, что языки, которые не попадут в цифровое пространство, ждет участь иных языков, что когда-то не попали в письменность.