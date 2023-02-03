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10:44, 3 февраля 2023Бывший СССР

Голосовой помощник Алиса не дала покоя премьеру Киргизии

Премьер Киргизии Жапаров обеспокоился тем, что помощник Алиса не говорит на киргизском

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров обеспокоен отсутствием киргизского и казахского языков в голосовых помощниках Siri и Алиса. Об этом он заявил в ходе форума Digital Almaty, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

«Мне не дает покоя, почему Алиса и Siri не говорят на кыргызском и казахском языках», — сказал политик, признавшись, что часть его выступления на мероприятии была сгенерирована искусственным интеллектом.

Он также отметил, что языки, которые не попадут в цифровое пространство, ждет участь иных языков, что когда-то не попали в письменность.

Ранее начальник полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказал, что зарплату полицейских Казахстана привяжут к показателю KPI (ключевые показатели эффективности — прим. «Ленты.ру»).

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Василий Мека
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