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08:41, 3 февраля 2023Бывший СССР

Зарплату полицейских Казахстана привяжут к KPI

Глава полиции Алматы: зарплату казахстанских полицейских привяжут к показателю KPI

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Зарплату полицейских Казахстана привяжут к показателю KPI (ключевые показатели эффективности — прим. «Ленты.ру») сотрудников правоохранительных органов республики, рассказал начальник полиции Алматы Арыстангани Заппаров. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Заппаров привел в пример полк патрульной полиции, указав, что на лучших позициях будут те экипажи, которые обслуживают больше вызовов и не опаздывают.

«Ну, вот, мы — один экипаж, а они — другой. Мы с вами сачкуем, а они обслуживают все вызовы. Конец месяца приходит. Мы получим 30 процентов премиальных, и они так же. Или мы с вами ничего не получим, а они получат 50-60 процентов премиальных. Справедливо? Да! Деньги нужны? Работай!», — объяснил начальник полиции.

Ранее в Казахстане вступили в силу изменения в правилах въезда и пребывания в стране для иностранных граждан. В частности, отменен так называемый визаран — возможность многократного «обнуления» срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы.

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Василий Мека
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