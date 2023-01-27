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03:53, 27 января 2023Бывший СССР

В Казахстане вступила в силу отмена «визарана» для иностранцев

В Кахахстане вступили в силу изменения в правилах въезда в страну для иностранцев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Казахстане вступили в силу изменения в правилах въезда и пребывания в стране для иностранных граждан. В частности, отменен так называемый визаран — возможность многократного «обнуления» срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы. Об этом пишет ТАСС.

Теперь для иностранцев, въезжающих в Казахстан без визы, разрешенный срок пребывания на территории страны ограничивается 30 календарными днями с момента пересечения государственной границы (суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней).

Граждане Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия) смогут находиться в стране до 90 суток в течение одного календарного периода в 180 дней. Въезжать в страну и находиться там до трех месяцев теперь можно будет не более двух раз в год.

Новые правила будут распространяться на иммигрантов, въезжающих в республику после 27 января. Также нововведения не коснутся тех, кто находится в стране по визе или на основании разрешения на временное пребывание.

Изменения в миграционной политике Казахстана были приняты 17 января. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте нормативных правовых актов республики.

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Марина Совина
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