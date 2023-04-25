Экс-разведчик США назвал Путина величайшим человеком столетия

Экс-разведчик США Риттер назвал президента России Путина величайшим человеком столетия

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президент Владимир Путин «спас Россию» после «смутных времен» 1990-х. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Кроме того, экс-разведчик назвал Путина величайшим человеком столетия. «Он говорит истину и находится на правильной стороне истории», — считает Риттер.