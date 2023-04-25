Канадский актер сделал 12 операций ради сходства с Чимином из BTS и умер

Канадский актер Сэйнт Вон Колуччи, сделавший 12 операций ради сходства с участником кей-поп-группы BTS Паком Чимином, умер в возрасте 22 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что Колуччи потратил на хирургические вмешательства около 220 тысяч долларов, чтобы сыграть участника группы в кинопроекте. Актер скончался в южнокорейской больнице после осложнений, вызванных косметическими процедурами, которые он перенес несколько месяцев назад.

По словам представителя Колуччи Эрика Блейка, накануне ему сделали операцию по удалению имплантатов из челюсти, которые он установил в ноябре. «Это очень трагично и очень прискорбно», — добавил он.

Ранее Чимин рассказал о пристрастии к алкоголю, которое возникло у него на фоне депрессии. «Думал, что просто развлекаюсь. Я захотел написать об этом. Я пил и всегда напивался. Но никто из участников BTS не отчитывал меня за это», — рассказал певец, отметив, что другие участники группы понимали его.