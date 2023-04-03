Участник BTS рассказал о пристрастии к алкоголю на фоне депрессии

Участник BTS Пак Чимин рассказал о пристрастии к алкоголю на фоне депрессии

Участник кей-поп-группы BTS Пак Чимин рассказал о пристрастии к алкоголю, которое возникло у него на фоне депрессии. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на слова из шоу другого участника коллектива Шуги.

По словам Чимина, он чувствовал себя «очень потерянным», но при этом не осознавал всю серьезность происходящего. «Думал, что просто развлекаюсь. Я захотел написать об этом. Я пил и всегда напивался. Но никто из участников BTS не отчитывал меня за это», — рассказал певец, отметив, что другие участники группы понимали его.

Он также заявил, что хотел бы, чтобы коллектив существовал вечно.

Ранее сообщалось, что другой участник группы Джин (настоящее имя — Ким Сокчин) прошел пятидневную базовую военную подготовку. О том, что вокалист BTS начал службу в армии, стало известно в декабре 2022 года. За несколько месяцев до этого сообщалось, что участников популярной группы не станут освобождать от службы.

Группа BTS была основана в 2013 году и за годы своего существования получила множество премий.