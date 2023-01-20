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14:59, 20 января 2023Культура

Участник BTS прошел базовую военную подготовку

Участник BTS Джин прошел пятидневную базовую военную подготовку

Фото: Kim Jae-Hwan / SOPA Images / Sipa / Legion-media.ru

Участник кей-поп-группы BTS Джин (настоящее имя — Ким Сокчин) прошел пятидневную базовую военную подготовку. Об этом сообщает «Звук Медиа».

«Мне весело. Армия, будь счастлива и здорова», — написал исполнитель под фотографиями в военной форме, которые были опубликованы на платформе Weverse.

Отмечается, что теперь Джин будет помощником военного инструктора. Ему предстоит служить до 2024 года.

О том, что вокалист BTS начал службу в армии, стало известно в декабре 2022 года. За несколько месяцев до этого сообщалось, что участников популярной группы не станут освобождать от службы. Согласно действующему законодательству Южной Кореи, все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Альтернативная служба предоставляется исполнителям народной и классической музыки, а также олимпийским чемпионам.

Лейбл Big Hit Music заявил, что «другие члены группы планируют начать военную службу, основываясь на сроках завершения своих личных планов».

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Евгений Шульгин
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