Губернатор ЯНАО рассказал Путину о строительстве железной дороги в Арктике

Глава ЯНАО Артюхов анонсировал появление еще одного арктического порта с железной дорогой

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на встрече с президентом России Владимиром Путиным анонсировал появление еще одного арктического порта с железной дорогой. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам губернатора ЯНАО, речь идет о порте Сабетта, к которому сейчас подводятся пути.

«Осталось совсем немного — 170 километров, и у России появится еще один арктический порт с подведенной железной дорогой. По сути, это будет наш самый восточный порт в Арктике», — сообщил президенту Артюхов.

Он подчеркнул, что важность этого проекта заключается в том, что порт Сабетта находится рядом с шельфовой зоной, где будут реализованы важные проекты по добыче ресурсов, для транспортировки которых требуется инфраструктура.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.