Премьер-министр Мишустин утвердил план развития Севморпути до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути (Севморпути) до 2035 года. Об этом сообщает правительство страны в своем официальном Telegram-канале.

По сообщению пресс-службы кабмина, план развития включает в себя более 150 мероприятий, на финансирование которых будет выделено почти 1,8 триллиона рублей. Среди запланированных мероприятий — строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата, судов ледокольного и аварийно-спасательного флота, а также баз в портах Тикси и Диксон.

«Также будет создана арктическая группировка спутников, которая обеспечит гидрометеорологическое и навигационное сопровождение, а также позволит оценивать изменения климата», — добавили в пресс-службе правительства.

Ранее самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов к порту Певек, который находится на Чукотке. Он доставил в порт груз для реализации масштабного инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны, которая находится на территории опережающего развития «Чукотка».