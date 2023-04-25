В Приморье захотели построить современный горнолыжный курорт

В Арсеньеве в 2024 году начнут строить современный горнолыжный курорт

Власти Приморья планируют построить в Арсеньеве современный горнолыжный курорт. Имеющимися планами в своем Telegram поделился губернатор региона Олег Кожемяко.

По словам Кожемяко, специалисты приступят к реализации проекта уже в этом году: в частности, в районе сопки Обзорной начнут строить 12 километров горнолыжных трасс и две кресельные канатные дороги протяженностью по 1,5 километра. «Будут созданы мощные системы искусственного оснежения, а также зоны отдыха туристов и гостиницы для проживания на 225 мест», — добавил губернатор, отметив, что проект предусматривает строительство парковок и детских площадок.

Глава региона подчеркнул, что новый курорт повлияет на привлечение туристов, однако оговорился, что властям необходимо заняться развитием транспортной инфраструктуры. «Уже начинаем проектировать ремонт дорог и мостов», — заявил он.

Кожемяко также указал, что в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ было принято решение о том, что Приморье получит 7,5 миллиарда рублей в виде президентской субсидии от Минвостокразвития России. Еще 2,5 миллиарда будет выделено из краевого бюджета. Инвестор проекта получит льготный кредит под четыре процента годовых, который предоставит «ДОМ.РФ».

Ранее стало известно, что на набережной реки Нальчик рядом с Солнечным городом откроется экстрим-парк.