Популярная страна Азии захотела сделать визы по прибытии для россиян бесплатными

Sunday Observer: в Минтуризма Шри-Ланки захотели отменить визовый сбор для россиян

Власти Шри-Ланки захотели сделать визы по прибытии для иностранных путешественников, в том числе россиян, бесплатными для увеличения турпотока в страну. Об этом заявила глава Минтуризма республики Диана Гэмаж, передает местная газета Sunday Observer.

По ее словам, отмена визового сбора доказала свое положительное влияние на число прибытий на курорты других популярных стран Азии, например, Мальдивских островов. Кроме того, ожидается, что данный подход увеличит иностранные инвестиции в республику.

«Некоторые страны меньше Шри-Ланки по размеру, но их посещает больше туристов и они получают больше доходов от туризма, чем Шри-Ланка. Одним из ключевых секретов их успеха, несомненно, является бесплатная виза по прибытии, — рассказала министр. — Я думаю, что лучше забыть о визовом сборе в 60 долларов с одного пассажира и привлекать туристов, которые тратят около тысячи долларов в день».

Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки будут приглашать журналистов, блогеров, в том числе из России, для продвижения местной туристической сферы. Председатель ланкийского бюро по развитию туризма Чалакка Гаджабаху уточнил, что в ближайшие месяцы в республику планируют пригласить около 100 россиян.