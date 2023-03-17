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19:12, 17 марта 2023Путешествия

Власти Шри-Ланки рассказали о способе прорекламировать страну с помощью россиян

Шри-Ланка будет приглашать блогеров из России для продвижения местного туризма

Фото: Unsplash

Власти Шри-Ланки будут приглашать журналистов, блогеров, в том числе из России, для продвижения местной туристической сферы. О способе прорекламировать курортную страну Азии с помощью инфлюэнсеров заявил председатель ланкийского бюро по развитию туризма Чалакка Гаджабаху, его слова передает РИА Новости.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что в ближайшие месяцы в Шри-Ланку планируют пригласить около 100 россиян. «Мы хотим пригласить к себе тех людей, что влияют на целевую аудиторию, — блогеров, журналистов», — рассказал он.

Ранее в марте посол Шри-Ланки раскрыла истинное отношение местных к туристам из России. Высокопоставленный дипломат сообщила, что на протяжении долгого периода времени между странами сложились «очень хорошие отношения». По ее словам, ланкийцы очень уважительно относится к россиянам.

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Фариза Бацазова
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