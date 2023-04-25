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19:19, 25 апреля 2023Силовые структуры

Человеческий скелет обнаружен рядом с АЗС в Подмосковье

РЕН ТВ: человеческий скелет нашли рядом с АЗС в подмосковной Балашихе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В подмосковной Балашихе обнаружен человеческий скелет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Останки нашли 24 апреля около забора примерно в 200 метрах от АЗС на трассе Москва — Нижний Новгород. Тело лежало на спине, руки и ноги были вытянуты, а голова повернута влево. Смерть наступила не менее шести месяцев назад.

На место происшествия была вызвана полиция. Останки отправлены на экспертизу для установления причин смерти. Назначена проверка, в ходе которой будут выясняться обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

Ранее 25 апреля сообщалось, что прохожий нашел человеческие останки в Петергофе. Мужчина заметил кости и череп человека в Троицком ручье в Александрийском парке.

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Любовь Ширижик
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