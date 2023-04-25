В российском регионе прохожий нашел череп и кости человека

В Петергофе прохожий нашел человеческие кости и череп в Троицком ручье

В Петергофе прохожий нашел человеческие останки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, 24 апреля мужчина заметил кости и череп человека в Троицком ручье в Александрийском парке. На место инцидента незамедлительно приехали правоохранители.

Находку отправили на экспертизу.

Ранее стало известно, что в Челябинске 59-летний местный житель купил участок в Советском районе города и нашел там человеческие кости.