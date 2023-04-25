Обвиняемого в убийстве «Небесной сотни» экс-командира «Беркута» взяли под стражу

На Украине взяли под стражу экс-командира «Беркута» по делу об убийстве «Небесной сотни»

Суд на Украине постановил взять под стражу экс-командира «Беркута», обвиняемого по делу о стрельбе на Майдане и убийстве «Небесной сотни» зимой 2014 года. Об этом сообщает офис генерального прокурора республики.

«Мера пресечения избрана в рамках расследования уголовного производства по обстоятельствам организации подозреваемым незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральной части города Киева», — говорится в сообщении.

По версии следствия, экс-командир «Беркута» препятствовал движению митингующих «во исполнение явно преступного приказа» и обеспечил применение сотрудниками правоохранительных органов огнестрельного оружия без соответствующих оснований.

Среди предъявленных мужчине обвинений — исполнение явно преступного приказа, незаконное препятствование проведению митингов, умышленные убийства или покушения на убийства.

«Небесной сотней» на Украине называют погибших участников Евромайдана — массовых акций протеста, которые закончились свержением президента Виктора Януковича, который бежал в Россию.

Ранее Янукович рассказал, что уже в 2014 году западные страны определили Украину как территорию, с которой начнется тотальное ослабление России. По словам экс-президента, по этой причине ему не удалось предотвратить кровопролитие на Майдане и государственный переворот.