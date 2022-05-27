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Янукович рассказал о планах Запада тотально ослабить Россию с помощью Украины

Янукович: к 2014 году Запад считал Украину территорией, с которой начнется ослабление РФ
Виктор Янукович

Виктор Янукович. Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал, что уже в 2014 году Украина была определена западными странами как территория, с которой начнется тотальное ослабление России. Об этом говорится в его статье, опубликованной на странице пресс-секретаря бывшего главы государства в Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

По его словам, в данном контексте Украина воспринимается именно как территория, а не как независимое государство, не как народ, который желает жить в мире со всеми своими соседями, включая Россию. Экс-президент отметил, что по этой же причине не удалось предотвратить кровопролитие на Майдане, государственный переворот и последующие события вплоть до настоящего времени.

Ранее Янукович предрек Украине потерю государственности и заявил, что она может пойти на полное слияние с Польшей. «Как ни больно мне сегодня об этом писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение», — написал Янукович, отметив, что речь идет не только о потерях территорий на юге и востоке страны. По мнению экс-президента, на западных границах Украины тоже «не все так просто».

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Марина Совина
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