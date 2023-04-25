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15:21, 25 апреля 2023Мир

Шойгу обсудил с иранским, турецким и сирийским коллегами ситуацию в Сирии

Министр обороны Шойгу обсудил с иранским, турецким и сирийским коллегами ситуацию в Сирии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров в Москве обсудил с иранским, турецким и сирийским коллегами укрепление безопасности Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Главы оборонных ведомств рассмотрели вопрос противодействия террористическим угрозам и борьбы с экстремистскими группировками в Сирии. «В ходе встречи обсуждены практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений», — заявили в министерстве.

Встреча министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана прошла в Москве 25 апреля. Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар назвал целью переговоров «скорейшее решение имеющихся вопросов путем переговоров и обеспечение в регионе мира и спокойствия».

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Семен Александров
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