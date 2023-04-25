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13:32, 25 апреля 2023Из жизни

Ядовитая змея спряталась в ящике с пивными бутылками и напугала австралийца

Newsweek: австралиец обнаружил черную ехидну в ящике с пивными бутылками

Фото: Mandarinian News

Житель австралийского города Бодесерт, штат Квинсленд, обнаружил ядовитую змею, которая притаилась в ящике с пивными бутылками. Об этом сообщает Newsweek.

Мужчина обнаружил черную ехидну длиной 106 сантиметров, которая спряталась в ящике с пустыми пивными бутылками на его участке. Напуганный появлением рептилии австралиец вызвал змеелова Оззи Лоуренса из компании OzCapture Snake Relocations.

Лоуренс приехал на вызов и благополучно изловил черную ехидну. Он предположил, что змея проникла в ящик с бутылками в поисках еды — вероятнее всего, лягушек. По словам змеелова, не считая некоторого удивления, владелец участка отреагировал на обнаружение змеи спокойно.

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Черные ехидны обитают в Австралии. Взрослые особи достигают 1,5-2 метров в длину. Нейротоксины, которые содержатся в яде этих змей, не представляют угрозы для жизни человека, но могут быть опасными для домашних животных.

В случае укуса черной ехидны человеку необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Чаще всего змеи кусают людей, когда те пытаются избавиться от них самостоятельно.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Калбар, штат Квинсленд, нашел в собственной постели смертельно ядовитую змею, которая спряталась в складках простыни. Длина сетчатой коричневой змеи, которая считается одной из самых опасных в Австралии и второй по ядовитости в мире, составляла около двух метров.

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Алиса Дмитриева
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