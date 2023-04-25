Мужчина убил сына любовницы в ведре с кипятком

The Indian Express: индиец убил сына возлюбленной в ведре с кипятком

Житель индийского города Пуна, штат Махараштра, убил годовалого сына любовницы, окунув его в ведро с кипятком. Об этом сообщает The Indian Express.

Викрам Шарад Колекар тайно состоял в романтических отношениях с женщиной. Утром мужчина якобы пришел к возлюбленной домой, взял ее годовалого сына и несколько раз опустил его в ведро с кипящей водой. В результате произошедшего ребенок получил тяжелые ожоги по всему телу и скончался.

Сначала индиец заявил женщине, что ее ребенок случайно упал в ведро с кипятком, когда играл. Но позже мать заподозрила, что это Колекар убил ее ребенка. Она подала заявление в полицию, и сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту произошедшего. Они задержали Колекара. Сообщается, что он также угрожал убить сестру потерпевшей.

В полиции уточнили, что женщина работает танцовщицей и живет отдельно от мужа.

Ранее сообщалось, что 34-летний житель Сингапура облил спящую жену кипятком из-за того, что она якобы назвала его трансвеститом, и был приговорен к тюремному заключению.